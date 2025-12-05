Новые специальности и высокие зарплаты. Как изменится рынок труда в России

Заявления вице-премьера Татьяны Голиковой о самых востребованных профессиях свидетельствуют о новом курсе развития российского рынка труда. Каких изменений ждать гражданам, что произойдёт с «невостребованными» специальностями - рассказала депутат Государственной думы Светлана Бессараб.

«Нацпроект «Кадры» у нас очень серьёзно подходит к подготовке специальностей. И действительно, Татьяна Алексеевна Голикова на вручении премии «Лучший по профессии» по результатам всероссийского конкурса отметила самые востребованные. Среди них: сварщик, швея, токарь, фрезеровщик, оператор ЧПУ и многие другие», — отметила депутат.

Российский рынок труда меняется. Если раньше не требовались высококвалифицированные рабочие, то сегодня ситуация изменилась в связи с импортозамещением, с изменением задач, которые стоят перед государством по технологическому суверенитету, по научному суверенитету. Не стоит забывать и о том, что сейчас Россия фактически лидирует в разработке беспилотных летательных аппаратов и в этой сфере тоже нужны подготовленные кадры.

«Президентом поставлены задачи, чтобы мы переходили на экономику высоких зарплат. Так вот как раз рабочие профессии сегодня самые высокооплачиваемые. И действительно сегодня по профессионалитету, совместно с работодателями, совместно с государством, образовательные организации готовят ребят, которые не хотят идти в высшую школу, которые готовы получить профессию и зарабатывать собственными руками, часто зарабатывать больше, чем офисные работники».

Изменения грядут также и в сфере популярных ранее профессиональных направлений. Если раньше многие стремились поступить на юриста, экономиста и психолога, то теперь ситуация будет иная.

«У нас уже в этом году будет практически невозможно поступить на бесплатные места по обучению юристов».

Парламентарий пояснила, что, если стране не нужны юристы, то страна не будет планировать, по этим профессиям бюджетные места. Выпускники школ идут на инженерные специальности в высшую школу, на те специальности, которые действительно востребованы рынком, а не продиктованы модными тенденциями.

«С одной стороны, конечно, ребята, кто ранее обучался на юриста, экономиста, всё равно нашли себя в жизни. Но абсолютное большинство из них не работают по специальности. Вместе с тем, государство сегодня уже не готово затрачивать на эти цели средства, поскольку у нас действительно большая потребность в новых специальностях».

Светлана Бессараб подчеркнула, что сегодня это не только искусственный интеллект, сфера IT-технологий, но и сельское хозяйство, роботостроение, станкостроение.