Россиянам назвали способ спастись от штрафов за перепланировку

Россияне могут узаконить самовольную перепланировку квартиры через суд. Способ спастись от штрафов или лишения недвижимости за незаконный ремонт назвала юрист Оксана Васильева, ее слова приводит MK.RU.

© Lenta.ru

Для этого нужно собрать все необходимые документы — в том числе потребуется проект перепланировки и заключение санитарно-эпидемиологической службы (СЭС). Данные о проведенных изменениях придется направить в архитектуры местной администрации, уточнила специалистка.

Если суд подтвердит законность перепланировки, владельцу жилья нужно будет оплатить госпошлину. Затем специалисты Бюро технической инвентаризации зафиксируют фактическое состояние квартиры и назовут дату выдачи нового техпаспорта, рассказала Васильева.

С этим документом, паспортом собственника, заключением СЭС и копией судебного решения нужно будет обратиться в МФЦ. Тогда инспектор внесет изменения в реестр и оформит новый кадастровый паспорт, заключила юрист.

Ранее россиян предупредили о риске лишиться жилья из-за незаконной перепланировки. За самовольное переустройство собственник может получить штраф от 2 тысяч до 2,5 тысячи рублей. Кроме того, орган жилищного контроля может обратиться в суд с требованием вернуть жилье в надлежащий вид, а в случае, если собственник откажется, квартиру могут продать с торгов с передачей владельцу средств с продажи.