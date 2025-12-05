Россиянам объяснили, как отличить свежую новогоднюю елку от умирающей

Покупателям натуральных елок рекомендуют приобретать деревья исключительно в специализированных торговых точках, предварительно проверив сопроводительные документы, подтверждающие законность заготовки древесины. Среди признаков свежести эксперты называют упругость ветвей, стойкость хвои и отсутствие потемнений на срезе ствола, сообщили в Роскачестве.

© Вечерняя Москва

Что касается искусственных деревьев, то здесь специалисты подчеркивают важность проверки маркировки товара, наличия сведений о производителе и составе материалов. Следует избегать изделий с признаками повреждения каркаса, неприятным запахом и подозрительно мягкой поверхностью пластиковых элементов.

Выбирая искусственное деревце, лучше отдавать предпочтение моделям с металлическими стволами, отказываясь от тех, чей возраст превышает пять лет, поскольку пластик со временем утрачивает первоначальные характеристики, сообщает Life.ru.

Многие россияне уже начали подготовку к Новому году. Люди заканчивают дела, украшают дом и готовят подарки. Главным символом зимнего праздника является елка, и таролог, нумеролог, астролог Борис Зак рассказал, когда лучше заняться ее украшением.