Театр балета Эйфмана выступит в Индии при поддержке Сбера

Театр балета Бориса Эйфмана впервые посетит Индию. При поддержке Сбера, который выступает генеральным партнером гастролей, прославленный коллектив даст три спектакля «Анна Каренина» в Мумбаи 8, 9 и 10 декабря. Постановка в крупнейшем городе Индии пройдет на сцене Jamshed Bhabha Theatre — ключевой площадке Национального центра исполнительских искусств (NCPA). 3 тыс. билетов раскупили всего за несколько дней.

© Lenta.ru

«Сбер работает в Индии уже 15 лет, и мы видим свою миссию в том числе в укреплении культурных связей между странами. Такой диалог помогает нам лучше понимать друг друга. Мы рады, что наша поддержка поможет жителям Индии оценить шедевр русского балетного искусства. Подчеркну, что для Сбера это системная работа. В октябре по приглашению банка в Россию приезжал индийский художник Варун Десаи, который представил мультимедийную инсталляцию "Самое время" о связи двух стран. Мы стремимся объединять жителей России и Индии и строить не только деловые, но и культурные мосты», — отметил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Балет «Анна Каренина» на музыку Петра Чайковского идет на сцене с 2005 года. За прошедшие 20 лет постановка собирала полные залы в России, США, Австралии, Великобритании, Германии, Нидерландах, Испании, Франции, Китае и других странах. В этой своей работе Борис Эйфман сосредоточился на любовном треугольнике «Анна — Вронский — Каренин» и внутреннем мире Анны, в которой, как считает хореограф, живет два человека: известная окружающим светская дама — и женщина, погруженная в мир страстей. Психологический балет получил признание критиков по всему миру и отмечен престижными театральными премиями.

«В сегодняшних сложных условиях очень важным становится вопрос формирования единой, всемирной культурной среды. Я стремлюсь создавать ее в балетном искусстве. Танец — язык общедоступный, универсальный. Он сближает представителей различных религий и политических взглядов», — подчеркнул художественный руководитель Театра балета Бориса Эйфмана и президент Академии танца Бориса Эйфмана Борис Эйфман.

В этом году артисты театра выступали на сценах Узбекистана, Турции, Беларуси, Израиля, а в начале ноября стартовал масштабный азиатский тур труппы. После Индии труппа отправится в Африку, где покажет комедийный балет «Эффект Пигмалиона».