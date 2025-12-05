Колдун из Mortal Kombat и российский батюшка: умер актер Кэри-Хироюки Тагава

Актеры Кэри-Хироюки Тагава и Петр Мамонов в кадре из фильма «Иерей-Сан», 2015 год
Актеры Кэри-Хироюки Тагава и Петр Мамонов в кадре из фильма «Иерей-Сан», 2015 год 
© «Ортодокс»
Актер Кэри-Хироюки Тагава (в центре) в кадре из фильма «Американские драконы» (1998)
Актер Кэри-Хироюки Тагава (в центре) в кадре из фильма «Американские драконы» (1998) 
© United Archives/Global Look Press
Актеры Энн Арчер, Дональд Сазерленд и Кэри-Хироюки Тагава (справа) в кадре из фильма «Искусство войны» (2000)
Актеры Энн Арчер, Дональд Сазерленд и Кэри-Хироюки Тагава (справа) в кадре из фильма «Искусство войны» (2000) 
© KPA/Clobal Look Press
Актер Кэри-Хироюки Тагава после таинства крещения в храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, 2015 год
Актер Кэри-Хироюки Тагава после таинства крещения в храме иконы Божьей Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке в Москве, 2015 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Режиссер Никита Михалков, телеведущая Мария Лемешева и актер Кэри-Хироюки Тагава (слева направо) на Московском международном кинофестивале, 2018 год
Режиссер Никита Михалков, телеведущая Мария Лемешева и актер Кэри-Хироюки Тагава (слева направо) на Московском международном кинофестивале, 2018 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Актер Кэри-Хироюки Тагава во время съемок фильма «Иерей-Сан», 2015 год
Актер Кэри-Хироюки Тагава во время съемок фильма «Иерей-Сан», 2015 год 
© Павел Смертин/ТАСС
Актеры Кэри-Хироюки Тагава (слева) и Михаил Пореченков на съемках фильма «Держи удар, детка» режиссера Ара Оганесяна в Москве, 2015 год
Актеры Кэри-Хироюки Тагава (слева) и Михаил Пореченков на съемках фильма «Держи удар, детка» режиссера Ара Оганесяна в Москве, 2015 год 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Актер Кэри-Хироюки Тагава в кадре из фильма «Смертельная битва» (1995)
Актер Кэри-Хироюки Тагава в кадре из фильма «Смертельная битва» (1995) 
© New Line Cinema
Актеры Кэри-Хироюки Тагава, Иван Охлобыстин и Петр Мамонов (слева направо) во время пресс-конференции, посвященной выходу в прокат фильма режиссера Егора Баранова «Иерей-сан, 2015 год
Актеры Кэри-Хироюки Тагава, Иван Охлобыстин и Петр Мамонов (слева направо) во время пресс-конференции, посвященной выходу в прокат фильма режиссера Егора Баранова «Иерей-сан, 2015 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Актеры Кэри-Хироюки Тагава (на переднем плане) и Арманд Ассанте (на втором) у памятника Федору Шаляпину на улице Баумана в Казани, 2009 год
Актеры Кэри-Хироюки Тагава (на переднем плане) и Арманд Ассанте (на втором) у памятника Федору Шаляпину на улице Баумана в Казани, 2009 год 
© Максим Богодвид/РИА Новости
Актеры Дарья Екамасова и Кэри-Хироюки Тагава (справа) на премьере фильма «Иерей-Сан. Исповедь самурая» в Москве, 2015 год
Актеры Дарья Екамасова и Кэри-Хироюки Тагава (справа) на премьере фильма «Иерей-Сан. Исповедь самурая» в Москве, 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Боксер Рой Джонс (слева) и актер Кэри-Хироюки Тагава в Москве, 2015 год
Боксер Рой Джонс (слева) и актер Кэри-Хироюки Тагава в Москве, 2015 год 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Актер Кэри-Хироюки Тагава на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля, 2018 год
Актер Кэри-Хироюки Тагава на церемонии открытия Московского международного кинофестиваля, 2018 год 
© Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Актер Кэри-Хироюки Тагава во время пресс-конференции, посвященной технологиям активного долголетия в России, Москва, 2018 год
Актер Кэри-Хироюки Тагава во время пресс-конференции, посвященной технологиям активного долголетия в России, Москва, 2018 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актер Кэри-Хироюки Тагава в кадре из фильма «Человек в высоком замке» (2015)
Актер Кэри-Хироюки Тагава в кадре из фильма «Человек в высоком замке» (2015) 
© Amazon Studios

Кэри-Хироюки Тагава, американский актер японского происхождения и один из самых узнаваемых злодеев голливудского кино, умер в возрасте 75 лет в Санта-Барбаре из-за осложнений после инсульта.

Тагава родился в Токио 27 сентября 1950 года. Когда мальчику было пять, семья переехала в США: его отец служил на разных военных базах. В школьные годы Тагава начал заниматься кендо, затем карате. Прежде чем стать актером, он пробовал себя в разных профессиях — работал фермером, водил лимузины и грузовики, был фотожурналистом — и лишь в 36 лет пришел в кино.

Его дебют состоялся в конце 1980-х, а большая слава пришла к актеру после роли евнуха в оскароносном фильме «Последний император» режиссера Бернардо Бертолуччи.

«Это было невероятно. Знаете, вдруг работать с одним из десяти лучших режиссеров мира, — вспоминал Тагава в 2015 году. — К тому же фильм снимался в Китае, и я чуть не выпалил: «Сколько мне нужно заплатить?» Это было словно исполнение мечты».

По-настоящему прославился Тагава благодаря образу колдуна Шан Цзуна в Mortal Kombat (1995) — это одна из его культовых ролей. В фильмографии актера десятки проектов, среди них «Лицензия на убийство», «Разборка в маленьком Токио», «Восходящее солнце», «Планета обезьян», «Мемуары гейши», «Хатико: Самый верный друг», «47 ронинов», «Перл-Харбор» и сериал «Человек в высоком замке».

«Я умею работать с шансами. Если мне говорят: «шанс один на миллион», — я беру этот шанс. Если говорят: «шанса нет», — я создаю его сам и иду вперед. Меня ничто не остановит», — рассказывал актер о себе.

В ноябре 2015-го на российские экраны вышел фильм режиссера Егора Баранова и сценариста Ивана Охлобыстина под названием «Иерей-сан. Исповедь самурая». В нем Кэри-Хироюки Тагава появился в образе отца Николая, священника, а в прошлом спортсмена Такуро Накамуры. Актер даже получил российское гражданство и прошел крещение в 2015 году, взяв имя Пантелеимон.

Несмотря на амплуа экранного антагониста, в жизни артист был спокойным, теплым и вдумчивым человеком, как описывали его коллеги. С 1992 года он жил на Гавайях, там открыл собственную школу боевых искусств. У Тагавы остались трое детей и двое внуков. Жизнь и роли актера — в галерее «Газеты.Ru».