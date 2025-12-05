Юрист объяснил, почему «дело Долиной» вызвало такой резонанс

Случай с певицей Ларисой Долиной вышел далеко за рамки обычного судебного спора, став опасным прецедентом, который всколыхнул весь рынок жилья. Теперь добросовестные покупатели квартир могут в одночасье потерять и жилье, и деньги, оказавшись в долговой яме. Адвокат Вадим Багатурия в комментарии для сайта KP.RU раскрыл механизм, который запустила эта история.

По его мнению, резонансное дело создало опасную волну исков.

«На мой взгляд, историей воспользовались ушлые риелторы и юристы. Они начали искать пенсионеров, недавно продавших квартиры, чтобы от их имени идти в суд. И зарабатывают на этом десятки миллионов рублей», — заявил Багатурия.

После решения по делу Долиной в суды хлынул поток почти идентичных исков. Их суть проста: пожилые продавцы, часто через некоторое время после сделки, заявляют о том, что стали жертвами обмана или давления. Требование одно — признать сделку недействительной.

При этом добросовестный покупатель, который мог уже сделать ремонт и годами жить в квартире, оказывается на улице с непогашенной ипотекой.

Как отмечает Багатурия, суды, ориентируясь на громкий прецедент, все чаще стали занимать сторону пожилых истцов. Это решение, по его словам, было нестандартным, но именно его удобность и стали эксплуатировать недобросовестные деятели.