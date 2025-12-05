Лазарева* назвала причину, по которой россиян обманывают мошенники

Иноагент Татьяна Лазарева, которая покинула Россию и перебралась в Европу, поделилась мнением, почему россияне попадаются на мошеннические схемы.

На своей странице в Telegram-канале она заявила, что россиян десятилетиями приучали не думать самостоятельно, а подчиняться тому, что говорят.

Поэтому жители страны не могут мыслить критически и оценивать угрозу, когда говорят с мошенниками.

Также актриса считает, что россияне постоянно находятся в страхе перед будущим и ухудшением жизненных обстоятельств.

Лазарева* заявила, что испытывает страх перед будущим

Этот страх парализует волю и разум людей, заставляя их верить мошенникам.