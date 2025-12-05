Стало известно, что уровень доверия Владимиру Путину достиг 77%

Свежие данные Фонда «Общественное мнение» показывают устойчивую поддержку президента РФ со стороны россиян. Опрос проводился с 28 по 30 ноября среди 1,5 тысяч респондентов.

По итогам исследования, 77% участников заявили о доверии Владимиру Путину — на один процентный пункт выше, чем неделей ранее. Кроме того, 78% опрошенных считают, что президент хорошо справляется с обязанностями главы государства.

Оценки работы правительства распределились умереннее. Положительно деятельность кабинета министров оценили 51% респондентов.

Добавим, что работа премьер-министра Михаила Мишустина получила поддержку 53% участников опроса, что на три процентных пункта ниже по сравнению с предыдущими показателями.