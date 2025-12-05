Этнограф объяснила смысл песни из последнего видео Усольцевой

Этнограф Гаммадова объяснила смысл песни из последнего видео Усольцевой
Перед своим исчезновением Ирина Усольцева опубликовала загадочное видео, на котором играет песня Татьяны Поклад «На горе калина». На эту композицию также был снят видеоклип: его смысл объяснила этнограф Фатима Гаммадова.
В видеоклипе женщина идет по темному мрачному лесу, рядом с ней — человек, похожий на шута, в маске Солнца. Женщина чувствует себя плохо и плачет. Затем она заходит в реку и тонет — ее синеющее тело покачивается на воде. В следующем кадре она оказывается в глубокой пещере. В следующем — полностью охвачена огнем. Сквозным образом всего клипа становится скелет в лесу, сквозь который прорастает трава.
Этнограф пояснила, что в клипе показан языческий славянский обряд. По ее словам, его проводили пожилые женщины. При внимательном просмотре можно увидеть испытания водой и огнем, а также символы смерти, знакомые по русским сказкам. Все это, утверждает Гаммадова, составляет обряд очищения, в котором человек в маске Солнца выступает проводником. После прохождения всех испытаний, человек очищается и переходит в новое состояние.
Гаммадова отметила, что такой обряд проводили тогда, когда человек находился в крайне тяжелом состоянии и не мог самостоятельно справиться с серьезными жизненными трудностями.
— В обряде много символов смерти. Но это не смерть в прямом ее значении, это не переход в иной мир. Там позитив. Смерть — как символ отмирания старого, проблемного, того, что мучает и мешает жизни. Это переход в новую жизнь, счастливую и беспроблемную, — заключила Фатима Гаммадова в беседе с Aif.ru.
