В аэропорту Махачкалы ввели ограничения

В аэропорту Махачкалы ввели временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

«Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — говорится в публикации.

Кореняко пояснил, что ограничения нужны для обеспечения безопасности полетов.

Временные ограничения на прием и отправку воздушных судов ради безопасности также ввели в аэропортах Владикавказа, Грозного и Магаса.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.