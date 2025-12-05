Вскрылись новые подробности «дела Долиной»

Налог на имущество физлиц в размере более 100 тыс. рублей за спорную квартиру уплатила не певица Лариса Долина, а покупательница Полина Лурье.

Об этом заявила адвокат Лурье Светлана Свириденко. В комментарии РИА Новости она отметила, что Долина, проживая в квартире, не уплачивала налог на имущество физлиц с июня по декабрь 2024 года.

«Его уплатила Лурье, фактически не пользуясь квартирой… При этом речь идёт о сумме, превышающей 100 тыс. рублей», — сказала адвокат.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России привлёк к спору вокруг квартиры Долиной дочь и внучку певицы.