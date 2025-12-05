Вильфанд: 2025 год войдет в тройку самых теплых за всю историю

По температурным параметрам 2025 год однозначно займет место в тройке самых теплых за всю историю метеорологических наблюдений. Об этом рассказал в пятницу, 5 декабря, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как отметил эксперт, которого цитирует ТАСС, об этом уже можно говорить определенно. Рекорд он объяснил тем, что "антропогенный фактор приводит к увеличению парниковых газов, нагревается не только атмосфера, но и океан".

Вильфанд отметил, что океан впитывает в себя невиданное тепло уже длительное время — почти два года средняя температура океана между 60 градусом северной широты и 60 градусом южной широты оказывается экстремально высокой.

Ранее Вильфанд отмечал, что "в период потепления климата погода нервничает". Если в середине ХХ века устойчивый переход температуры через ноль градусов в Москве являлся одним из атрибутов зимы и обычно выпадал на первую пятидневку ноября, то за последние годы даты сместились. То же самое касается и формирования снежного покрова.

Профессор кафедры метеорологии и климатологии географического факультета МГУ имени Ломоносова Дарья Гущина подтвердила, что уже наблюдаются заметные последствия глобального изменения климата. В начале 2025 года ученые наблюдали отрицательные аномалии температуры относительно средних климатических значений, фиксировавшихся с 1991 по 2020 годы.