Вильфанд: Аномальное тепло в Сибири связано с влиянием Атлантики

Теплая погода на юге Западной Сибири связана с крайне редким природным явлением: широтным переносом воздушных масс. Об этом РИА Новости рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

© Российская Газета

По его словам, температура воздуха в Сибири на восемь-десять градусов выше климатической нормы.

"И связано это с тем, что в Сибирь дошел атлантический воздух, что бывает крайне редко", - объяснил метеоролог.

В начале декабря на юге Красноярского края, в Омской области и Алтайском крае зафиксирована оттепель.

Влиянием теплых воздушных масс объясняется и положительная температурная аномалия в центре европейской части России.

"Уже больше двух недель воздушные массы переносятся с юга - юго-запада", - отметил Вильфанд.

Он напомнил, что Атлантический океан зимой не замерзает, поэтому и воздух с него приходит более теплый, чем тот, который формируется над сушей в континентальных районах.

Ученый добавил, что летом из-за воздушных масс с Атлантики, наоборот, холоднее обычного.