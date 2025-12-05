Сплошные рубки в Байкале: законопроект вынесен на голосование

© Олег Тимофеев

© Московский Комсомолец

Комитет Госдумы по экологии одобрил законопроект, разрешающий сплошные рубки леса в центральной экологической зоне Байкала, и назначил голосование на 9 декабря.

Данный законопроект предполагает вырубку погибших лесов и перевод земель под инфраструктурные объекты. Каждое решение будет проходить через комиссию, в состав которой войдут представители администрации президента, ФСБ и региональных властей.

В сентябре 87 ученых обратились к Владимиру Путину с просьбой остановить поправки, предупреждая о риске поджогов ради прибыли и угрозе эрозии почв. Дмитрий Кобылкин отметил, что «сплошные рубки» ассоциируются с промышленной добычей древесины и требуют иной дефиниции, если речь идет о мерах по оздоровлению леса.

Также в Генпрокуратуре России предложили обсудить меры против мошенничества на рынке недвижимости, включая систему «охлаждения» сомнительных сделок. Подробнее об этом читайте в материале Общественной службы новостей.

Эксперты уже высказали категорическое неприятие поправок в Закон о Байкале.