Греф заявил, что РФ может привнести в Индию свои лучшие технологии

Россия может привнести на рынок Индии технологии в тех областях, в которых она опережает республику. Об этом в интервью RT заявил глава Сбербанка Герман Греф.

В качестве примера он привёл банковскую сферу, финансовые технологии, транзакционные сервисы. Греф подчеркнул, что Россия может поделиться с Индией своими лучшими технологиями.

«Но есть и множество областей, в которых Индия нас обгоняет, и нам нужен ваш опыт», — добавил глава Сбербанка.

Другой темой интервью стал искусственный интеллект. Греф допустил, что в долгосрочной перспективе ИИ сможет руководить компанией.