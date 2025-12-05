5 декабря: какой праздник отмечают в России и мире

5 декабря в России отмечают День начала контрнаступления советских войск против гитлеровцев в битве под Москвой, а в мире — День почв и День добровольцев. «Лента.ру» рассказывает, какие еще праздники отмечают 5 декабря 2025 года в России и в других странах, а также напоминает, кто из знаменитостей родился в этот день.

Праздники в России

День начала контрнаступления советских войск против гитлеровцев в битве под Москвой

5 декабря 1941 года советские войска приступили к осуществлению плана контрнаступления — это сражение стало самым масштабным в истории Второй мировой войны. Под Москвой немецкая армия впервые потерпела серьезное поражение, гитлеровский план «быстрой войны» был окончательно провален, а миф о непобедимости его солдат — развеян.

Праздники в мире

Всемирный день почв

ООН утвердила этот день в 2013 году с целью привлечь внимание к вопросам сохранения здоровья почв и рационального управления почвенными ресурсами.

Почва — жизненно важный ресурс для поддержания жизни на Земле. По данным ООН, она обеспечивает более 95 процентов нашей пищи и является источником 15 из 18 ключевых химических элементов, необходимых растениям. Однако изменения климата и деятельность человека спровоцировали деградацию почв — эрозия снижает доступность воды для всех форм жизни, уменьшает содержание витаминов и питательных веществ в продуктах питания, а также нарушает природный баланс.

Международный день добровольцев

Праздник был установлен в 1985 году по инициативе ООН, чтобы отметить вклад волонтеров в решение социальных, экономических и экологических проблем по всему миру. «Когда мир сталкивается с растущими проблемами, добровольцы часто первыми приходят на помощь», — отмечено на сайте организации.

Какие еще праздники отмечают в мире 5 декабря

Всемирный день турецкого кофе; День отца в Таиланде.

Какой церковный праздник 5 декабря

Память благоверного князя Михаила Ярославича Тверского

В 1304 году Михаил Ярославич Тверской Юрия Даниловича Московского. Спор решил ордынский хан в пользу Михаила, так Тверь стала главным городом Северо-Восточной Руси.

Однако ордынцы и погубили князя. Когда сестра хана, бывшая в плену у Михаила, внезапно заболела и ушла из жизни, благоверного князя осудили в причастности к ее кончине. К обвинениям добавили утаивание части дани и конфликты с московским князем. Так, 5 декабря 1318 года Михаил принял мученичество на глазах у своего противника — Юрия Даниловича. Тем не менее явка князя и принятие своей участи уберегли тверскую землю от разорения ордынцами.

Какие еще церковные праздники отмечают 5 декабря

Попразднство Введения; Память апостолов от 70-ти Филимона и Архипа, а также мученицы равноапостольной Апфии; Память благоверного князя Ярополка Владимиро-Волынского; Память мученика Прокопия Кесарийского, чтеца.

Приметы на 5 декабря

В народном календаре 5 декабря отмечали Прокопьев день. На Руси его связывали с установлением зимнего, санного пути, так как имя святого Прокопия созвучно слову «прокапывать».

Если в этот день тепло, зима будет долгая и снежная.Если в костре разгорелось сажа, скоро наступит пасмурная и снежная погода.Если волки вышли из леса и подошли близко к селам, зима будет суровой.

Кто родился 5 декабря

Американский художник-мультипликатор, один из основоположников индустрии анимационного кино, Уолт Дисней компании Walt Disney Productions, автор 111 фильмов и лауреат 26 премий «Оскар». Также именно ему принадлежит открытие звука и цвета в анимации.

Французская певица и актриса прославилась благодаря запоминающемуся тембру и яркой манере исполнения. Ее песни сочетают элементы шансона, поп-музыки и джаза. Особой популярностью Патрисия Каас пользуется во франкофонных и немецкоговорящих странах, а также странах бывшего СССР.

Кто еще родился 5 декабря

Фриц Ланг (1890-1976) — немецкий кинорежиссер;Александр Родченко (1891-1956) — советский художник, родоначальник дизайна и рекламы в СССР;Литл Ричард (1932-2020) — американский певец; Нина Русланова (1943-2021) — советская актриса;Фрэнки Муниз (40 лет) — американский актер и гонщик;Елена Летучая (47 лет) — российская журналистка и телеведущая.