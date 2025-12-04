Названа причина аномальной погоды в европейской части России

Мягкий климат в европейской части России создает теплый воздух из незамерзающего Атлантического океана, рассказал журналистам научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в соцсетях появились фотографии грибов, сделанные дачниками в лесах Подмосковья и Ленинградской области.

«Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь — это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные», — разъяснил Вильфанд.

По его словам, Атлантический океан не замерзает, поэтому от него приходит воздух более теплый, чем тот, который формируется на континентах.

Метеоролог пояснил, что в случае с центральной Россией циркуляция сложилась таким образом, что воздушная масса в отдельные периоды не просто из Атлантики или Средиземного моря переносится, а с севера Африканского континента — климатически жаркого, с высокими температурами.