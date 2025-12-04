Вильфанд назвал причины тёплой погоды в европейской части России

Мягкий климат создаётся за счёт воздуха из незамерзающего Атлантического океана.

© Zuma/ТАСС

«Это тепло перешло с ноября. Это не просто чисто декабрьское тепло. Уже длительное время, больше двух недель циркуляция атмосферы следующая. Воздушная масса переносится с юга и юго-запада. Циркуляция сейчас сформирована таким образом, что воздушная масса переносится до Атлантического океана. Если воздух переносится с запада, из Атлантики, в течение месяцев холодного полугодия, а ноябрь-декабрь — это месяцы холодные, то это означает, что температурные аномалии положительные», — объяснил научный руководитель Гидрометцентра.

Как уточнил Вильфанд, в Центральную Россию поступает воздух не просто из Атлантики или Средиземного моря, а с севера Африки. Он климатически жаркий из-за постоянно высоких температур.