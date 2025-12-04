Рейс 3097 все же вылетел в Таиланд

Многострадальный рейс WZ 3097 "Москва - Пхукет" все-таки отправился к месту назначения. Правда, произошло это в ночь на 5 декабря, спустя сутки с лишним после того, как пассажирский Boeing 777-200 взял курс на Таиланд.

Напомним, в первый раз самолет авиакомпании Red Wings поднялся в небо в 21.19 по московскому времени 3 декабря. На борту находились 425 человек - 412 пассажиров и 13 членов экипажа. Через несколько минут после взлета экипаж доложил диспетчерам о неполадках левого двигателя. По первоначальной информации, двигатель загорелся, но его удалось потушить штатными противопожарными системами самолета.

Однако позже перевозчик опроверг эту версию, сообщив, что экипаж "зафиксировав изменение параметров работы одного из двигателей, принял своевременное и правильное решение вернуться в аэропорт вылета".

Самолету пришлось почти два часа кружить над Московским регионом, вырабатывая топливо. В 22.53 борт приземлился обратно в Домодедово. "Паники не было, не трясло, приземлились спокойно", - сообщил один из пассажиров журналистам, успевшим приехать в аэропорт к моменту посадки.

До момента повторного вылета авиакомпания Red Wings обеспечивала пассажиров водой и питанием, а также помогала с размещением в гостиницах.

Идет расследование инцидента.