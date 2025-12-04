Путин заявил, что Telegram и другие мессенджеры влияют на молодежь

Telegram и другие мессенджеры используются для влияния на молодежь, поэтому власти тоже должны уметь работать с этими инструментами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью телеканалу India Today.

По его словам, в теме отцов и детей - противопоставления молодого и старшего поколений - нет ничего нового.

"А знаете, в чем новое? В технологиях. Эти мессенджеры - Telegram и так далее - используются для того, чтобы как-то влиять на молодежную среду", - сказал Путин.

По его словам, молодые люди всегда более мобильны и радикальны и им кажется, что любые несправедливости "легко решить", и только с возрастом появляется понимание, что это "не так просто".

Поэтому, подчеркнул Путин, "нужно постоянно быть в контакте с молодыми людьми и пользоваться их инструментами, их аппаратом, пользоваться теми же современными средствами доведения информации до них, обратной связи, в социальных сетях, надо там работать".