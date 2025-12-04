Кот разбудил спящего хозяина и спас его от пожара

Житель села Никольское заснул с тлеющим окурком в руке и едва не задохнулся в дыму, сельчанина спас кот. Об этом сообщает МЧС Саратовской области.

62-летний мужчина заснул с непотушенной сигаретой и спустя некоторое время сквозь сон услышал мяуканье своего кота. Проснувшись, пенсионер понял, что комната в дыму, он смог выбраться из дома самостоятельно, но получил ожоги.

Огонь успел уничтожить часть постройки, возгорание тушили два пожарных расчета. Успел ли кот сбежать из горящего дома — неизвестно.

До этого во Владимире любознательный кот спас от гадюки своих владельцев. Животное почувствовало присутствие пресмыкающегося в квартире. Сначала хозяева предположили, что это мышь или крыса. Однако ситуация оказалась гораздо серьезнее: в дом заползла ядовитая гадюка. Прибывшие на вызов сотрудники Госохотинспекции обнаружили змею под тумбочкой в подъезде. Ее поймали и выпустили в естественную среду обитания за городом.