В России оценили идею запретить круглосуточным магазинам работать ночью

Глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в разговоре с Рамблером прокомментировал инициативу кировских депутатов наделить власти российских регионов правом ограничивать работу круглосуточных магазинов.

Ранее Законодательное собрание Кировской области внесло в Госдуму проект федерального закона, который наделяет регионы правом устанавливать ограничения на работу магазинов, осуществляющих торговую деятельность в период с 23:00 до 08:00. Об этом сообщал ТАСС. В пояснительной записке к документу отмечалось, что магазины, работающие в формате «24 часа», вопреки установленным на федеральном уровне запретам, продолжают осуществлять незаконную торговлю алкогольной продукцией в ночное время. Парламентарии подчеркнули, что ночная реализация нелегального спиртного создает криминогенную обстановку около домов и вызывает жалобы жителей.

Это здравая идея, поскольку у нас действительно существует проблема с ночной продажей алкоголя, и ее необходимо решать. Вместе с тем данной инициативе должны сопутствовать несколько важных обстоятельств. Во-первых, необходимо учитывать, что главный источник продажи алкоголя по ночам – это мелкая несетевая розница. Речь идет о небольших магазинчиках, которые зачастую принадлежат ИП. А в крупных сетевых магазинах купить алкоголь ночью невозможно ни в одном регионе, так как для любой крупной компании это связано не только с риском потерять лицензию, но и с риском получить очень серьезный репутационный ущерб. Поэтому здесь в первую очередь необходимо рассматривать ограничения, касающиеся несетевых магазинов, для которых такого фактора, как испорченная репутация, не существует. Олег Павлов Председатель Общественного совета при Роспотребнадзоре, глава общественной организации «Общественная потребительская инициатива»

В небольших региональных магазинах часто реализуется нелегальная алкогольная продукция, подчеркнул специалист.

«Речь идет, в том числе, о нелегально произведенной продукции и продукции сомнительного качества. Благодаря усилиям профильных ведомств у нас в целом отмечается снижение числа отравлений и смертей от суррогатного алкоголя, но цифры по доле смертельных исходов все еще достаточно внушительные. Так что с этим тоже надо бороться», - заявил эксперт.

Павлов добавил, что борьба с нарушениями правил продажи алкоголя должна вестись комплексно.

«Если говорить о комплексном решении, то его необходимо дополнить расширением полномочий надзорных органов по недопущению и по пресечению онлайн-продажи алкоголя. Ведь, перекрыв обычную розницу, мы можем столкнуться с перетоком нелегального рынка в онлайн. А это еще более недопустимая история, ведь там все непрозрачно и неконтролируемо», - заключил собеседник.

