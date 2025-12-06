В фойе "Покровка.Театра" открыли фреску режиссера Сергея Арцибашева

Стрит-арт по канонам живописи На открытие мурала собрались близкие режиссера, коллеги, друзья и журналисты. Запоминающийся портрет в стиле стрит-арта создал художник Владислав Подопригора, который выиграл объявленный ранее конкурс. Он изобразил еще молодого Арцибашева, стоящего к публике вполоборота, немного задумчивого, с глубоким проницательным взглядом. Сам художник не смог прийти на презентацию портрета, поэтому его творческую мысль выразил креативный директор "Дизайн Завода" и руководитель объединения "Desarte 365" Александр Милицин. "Традиционный портрет - это уже избитая история. Хотелось вдохнуть какой-то свежести, привлечь внимание, расставить акценты. К тому же мурал создан в технологии 3D, а это невозможно сделать в классическом исполнении. Но при этом портрет выполнен по строгим канонам живописи, с использованием широких форматных кистей", – объяснил художник. Ожившие воспоминания "Покровка.Театр" был основан Сергеем Арцибашевым в 1991 году. Музой легендарного режиссера была его супруга - актриса Нина Арцибашева. На торжественном вечере она рассказала историю их знакомства на третьем курсе ГИТИСа, совместную работу в "Театре на Таганке" и невероятный успех спектакля "Надежды маленький оркестрик", впервые поставленного 45 лет назад. "Этот спектакль пользовался огромным успехом и в Москве, и в России, и за границей. Мы играли его даже на испанском языке в Мадриде и Барселоне. Сегодня, глядя на портрет, я испытываю очень сильные чувства. Это воспоминание из нашей молодой и абсолютно счастливой жизни. Вообще, Покровка стала для нас судьбой: здесь родился наш сын Сергей, которым муж очень гордился", - поделилась Нина Арцибашева. Сын режиссера - искусствовед и музыкант Сергей Арцибашев - подарил гостям камерный фортепианный концерт. "Мурал передает противоречивую творческую сущность моего отца: достаточно суровый образ будто расцвечен энергетическими потоками. Таким он и был: всегда умел рассказать необычайно интересные вещи, зажечь актеров. Поэтому портрет получился действительно замечательным, и здорово, что его видно с улицы", - сказал он. Будуарная комната и зал-трансформер Художественный руководитель театра Дмитрий Бикбаев провел экскурсию по обновленному пространству в легендарном особняке Покровки. Во время реконструкции, которая прошла при поддержке столичного Департамента культуры, главный выход в театр сделали по центру фасада и обустроили дополнительный выход из гардеробной, чтобы разделить потоки гостей. В фойе появились большие распашные окна, специалисты перестроили и увеличили помещение кафе, гардероб, сделали дополнительные женские туалеты и отдельную будуарную комнату. "Зрительный зал стал трансформером и теперь может вмещать до 130 гостей. Вдвое увеличили сцену, закупили комфортные стулья. Для артистов сделали удобные гримерки и восстановили историческую кухню. Вскоре мы запустим на ней "посиделки": цикл программ, в которых будем рассказывать об истории театра, актерах, наших премьерах", - пообещал Дмитрий Бикбаев. Памятный вечер завершился спектаклем "Женитьба" по мотивам Гоголевской пьесы. Блестящей постановке Сергея Арцибашева в феврале исполнится 30 лет. "Билеты на спектакль нам подарили дети: они приобщают нас к современным молодежным театрам. Очень яркая необычная постановка, хоть мы и привыкли к большим сценам, но камерные, безусловно, заслуживают внимания. Гармонично вписалась в интерьер фреска – художнику удалось передать всю харизму талантливого режиссера", - поделились супруги Лидия и Константин после окончания спектакля.