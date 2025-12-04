«Веселит эта истерия»: депутат высмеял россиян

Депутат из Биробиджана Александр Романов выразил свое отношение к переживаниям россиян по поводу слежки в мессенджерах. В своей публикации в социальной сети он отметил, что раньше люди боялись, что американцы могут следить за ними через WhatsApp* (принадлежит Meta, признанной экстремистской и запрещенной в России), передает «Абзац».

Также парламентарий упомянул, что даже список покупок в магазине или запись на косметические процедуры могли вызвать опасения. Романов посоветовал тем, кто беспокоится о контроле, приобрести простой кнопочный телефон.

«Раньше на каждой кухне боялись, что за ними американцы следят через вотсап. Не дай бог, товарищ майор увидит ваш список в Самбери или когда вы записаны на эпиляцию», — написал депутат (орфография и пунктуация автора сохранены).

Он утверждает, что власти не обращают внимания на жизнь таксистов, мастеров маникюра и предпринимателей, потому что их деятельность не представляет для них особого интереса. Кроме того, Романов заявил, что его «веселит эта истерия». В итоге депутат удалил свою публикацию после того, как она вызвала негативную реакцию.

*Деятельность Meta признана экстремистской в России и запрещена.