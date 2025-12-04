Стали известны новые подробности о младенце, найденном в подъезде дома

В Альметьевске (Татарстан) появились новые подробности о новорожденном, которого нашли в подъезде жилого дома на улице Ленина. По словам местных жителей, ребёнок пролежал там всю ночь.

Первое сообщение о младенце в домовом чате появилось в 7:43 утра. Соседи предполагают, что его подкинули ещё ночью, оставив на подоконнике в подъезде.

Сейчас малыш находится под наблюдением врачей в одной из больниц Альметьевска. Его жизни и здоровью ничего не угрожает. Местные жители организовали сбор помощи для ребёнка. Ему приносят пелёнки, подгузники, одежду и другие необходимые вещи.

Полиция активно ведёт розыск женщины, которая, судя по записям с камер видеонаблюдения, оставила ребёнка. Она была одета в белую куртку с капюшоном и имела при себе чёрную сумку. К расследованию инцидента также подключилась прокуратура.