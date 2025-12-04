Mash: Вспышку туберкулеза подозревают на Черкизовском мясокомбинате в Москве

На Черкизовском мясокомбинате в Москве подозревают вспышку туберкулеза. По словам сотрудников, проверку начали после того, как у одного работника обнаружили открытую форму инфекции. Об этом сообщает Mash.

Работники рассказали, что весь персонал отправили на обследования. Медики сделали пробу Манту всем, кто был на смене, и у многих тест оказался положительным. Сейчас проводят дополнительные проверки. На предприятии обсуждают версию о том, что источник заражения могли занести приезжие рабочие.

Черкизовский мясоперерабатывающий завод считается одним из крупнейших в стране. Он выпускает колбасы, ветчину, сосиски, сардельки и другие мясные продукты под брендом «Черкизово», передает Telegram-канал.

В октябре этого года в двух школах Дальнегорска Приморского края зафиксированы случаи заболевания туберкулезом среди учащихся. В образовательных учреждениях была проведена полная санитарная обработка помещений.