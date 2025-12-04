Раскрыта судьба пассажиров самолета с загоревшимся над Москвой двигателем

Пассажиров самолета авиакомпании Red Wings, у которого в небе над Москвой загорелся двигатель, накормили и отправили в отели. Их судьбу раскрыл представитель перевозчика в беседе с Telegram-каналом «Крыша ТурДома».

По словам руководителя отдела маркетинга Red Wings Алексея Харченко, всего в гостиницах разместили 283 пассажира, а 129 человек уехали домой. При этом еще до приземления борта в аэропорту Домодедово дежурная смена сотрудников была усилена, чтобы быстрее помочь пассажирам с решением вопросов, рассказал представитель пресс-службы авиагавани Сергей Стариков.

На время ожидания размещения в гостиницах в международной зоне аэропорта было организовано пространство для спальных мест. К 4:25 утра по местному времени все путешественники с этого самолета покинули аэропорт.

Самолет авиакомпании Red Wings подал сигнал бедствия в небе над Московской областью вечером 3 декабря. На протяжении часа Boeing 777-200, вылетевший из Домодедово, сжигал топливо и готовился к посадке в аэропорту вылета, которая прошла благополучно. На борту находились 425 человек, никто не пострадал. Предполагается, что причиной мог стать перегрев генератора. Новый вылет запланирован на вечер 4 декабря. В Таиланд отправится либо этот же борт, либо сменный.