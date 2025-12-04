В России предложили заменить бумажные паспорта на электронные

Бумажные паспорта в России надо менять на электронные.

Об этом заявил заместитель секретаря Общественной палаты Владислав Гриб в беседе с ТАСС.

«Я считаю, что бумажный паспорт — это уже анахронизм. У каждого из нас должна быть электронная карточка с QR-кодом», — сказал он.

По его словам, электронный паспорт будет содержать всю информацию о человеке, включая данные о состоянии здоровья, составе семьи и положенных льготах. Он предложил законодательно определить объем информации и перечень данных для электронного документа.

Как предлагает Гриб, подобный документ будет удобно носить с собой, поскольку всю информацию можно будет моментально узнать, перейдя по QR-коду. Сейчас же приходится носить с собой множество документов: паспорт, ИНН, СНИЛС, военный билет и прочее.

До этого сообщалось, что с конца декабря россияне смогут использовать цифровой паспорт в мобильном приложении «Госуслуги». В частности, его можно будет предъявить для в банках и страховых компаниях. При этом использование цифрового документа в отделении банка будет возможно только при условии, что гражданин ранее уже был идентифицирован финансовой организацией в установленном порядке.