Кассационный суд вынес ключевое решение по «схеме Долиной»

Кассационный суд вынес ключевое решение по так называемой «схеме Долиной», которое теперь затронет всех участников рынка недвижимости в России. Как следует из документов, оказавшихся в распоряжении РИА Новости, признание сделки купли-продажи недействительной влечёт обязательный двусторонний возврат: покупатель получает деньги обратно, а продавец — квартиру.

Уточняется, что в случае признания сделки недействительной из-за заблуждения, действует статья 167 ГК РФ. Она требует обязательной двусторонней реституции — стороны возвращают друг другу всё полученное по сделке.

Напомним, дело связано с квартирой, которую Долина продала в августе 2024 года. По версии следствия, певица стала жертвой мошенников и продала недвижимость за 112 миллионов рублей. Покупателем выступила 34-летняя мать-одиночка Полина Лурье.

Вскрылись новые подробности «дела Долиной»

В марте 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Долиной к Лурье, признав сделку по продаже квартиры недействительной. Апелляция и кассация поддержали это решение, и адвокат Лурье обратился в Верховный суд РФ.