Билеты на все декабрьские показы «Щелкунчика» раскупили за четыре дня

Все билеты на балет Петра Чайковского «Щелкунчик» в постановке Юрия Григоровича, которая пройдет на Исторической сцене Государственного академического Большого театра (ГАБТ) России с 17 по 31 декабря, уже раскупили. Продажи продолжались всего четыре дня.

Билеты можно было покупать с 2 декабря с 10:00 по Москве. Всего было доступно 349 билетов по цене от 5 до 50 тысяч рублей. Уже через пару часов на сайте не осталось ни одного доступного билета.

После этого проходные появились на аукционах. Самым дорогим лотом оказался комплект билетов на 20 декабря. Его приобрели за 510 тысяч рублей. Причем в прошлом году наибольшая ставка за два билета составила 400 тысяч рублей.

Позже ГАБТ начнет продажу билетов на январские показы балета, передает ТАСС.

Наибольший интерес со стороны зрителей, безусловно, вызывает балет, который ставит Большой театр. Однако посмотреть «Щелкунчика» можно не только в Большом театре и даже не только в Москве. Куда поехать, чтобы увидеть праздничную постановку, и почему «Щелкунчик» вызывает такой ажиотаж — в материале «Вечерней Москвы».