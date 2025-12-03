Вассерман вмешался в скандал с Долиной

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что дело певицы Ларисы Долиной не следует пересматривать. Видео опубликовал Telegram-канал «Радио Sputnik».

Накануне стало известно, что в Верховный суд поступила жалоба защиты Полины Лурье на решения нижестоящих инстанций по иску Долиной о признании сделки о продаже ее квартиры недействительной.

«Во-первых, следует прояснить, какие механизмы возмещения ущерба в таких случаях вообще возможны. Во-вторых, проработать и принять на уровне закона правила проведения сделок или, по меньшей мере, определить в законе, какие доказательства нужны, чтобы признать сделку, совершенной под влиянием», — разъяснил Вассерман.

Покупательница квартиры Долиной подала на певицу в суд

Парламентарий отметил, что пока это настолько расплывчатое понятие, что суды действуют по собственному усмотрению.

Ранее на распространение новой мошеннической схемы обратил внимание председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, в нижней палате парламента ищут выход из сложившейся ситуации с мошенническими действиями при продаже квартир.

Павел Марущак, руководитель практики сопровождения сделок с недвижимостью адвокатского бюро «А-ПРО», отметил, в свою очередь, что никто из политически или юридически значимых фигур не вступается за Долину, а в сети можно наблюдать натуральную культуру отмены певицы.

По его мнению, по этому кейсу сложился однозначный общественный консенсус. Он добавил, что игнорировать его вряд ли возможно.