Россияне раскупили куртку, в которой Дмитриев гулял с Уиткоффом по Москве

Куртку, в которой глава РФПИ и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев гулял со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером, полностью раскупили. Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе национального центра «Россия».

Во время прогулки по Москве Дмитриев был одет в куртку черного цвета, на которой изображен герб, автограф президента России Владимира Путина и его цитата «Россия не та страна, которая чего-то боится». В национальном центре уточнили, что планируется новая поставка курток, и попросили желающих приобрести одежду следить за новостями. Стоимость изделия составляет примерно 24 тысячи рублей, передает РИА Новости.

Вечером 2 декабря после обеда в одном из столичных ресторанов Дмитриев, Уиткофф и Кушнер прошлись по центру города, полюбовались Большим театром, а после этого сели в автомобили и уехали. Позднее выяснилось, что спецпосланник американского лидера передвигался по Москве на машине Aurus.

Во время прогулки по Москве Дмитриев также показал Уиткоффу и Кушнеру Грановитую палату Кремля.