Разыскиваемого в России секс-коуча Лесли ограничили в родительских правах

Столичный суд ограничил в родительских правах секс-коуча Александра Кириллова, более известного как Алекс Лесли. Блогера разыскивают в России в рамках уголовного дела о подстрекательстве к изнасилованию.

© Соцсети

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города Москвы.

— Коптевский районный суд города Москвы 3 декабря 2025 года вынес решение по гражданскому делу по иску Степашиной Анастасии Геннадьевны к Кириллову Александру Сергеевичу об ограничении в родительских правах. Исковые требования истца удовлетворены в полном объеме, — рассказали в Telegram-канале инстанции.

Мать ребенка Лесли обратилась в суд в начале ноября. Тогда в инстанции зарегистрировали ее иск по ограничению секс-коуча в родительских правах.

Блогера объявили в розыск в РФ в конце августа. Секс-коуч привлек внимание правоохранителей к своей персоне после того, как в конце июня в полицию стали массово обращаться девушки. Потерпевшие пожаловались на мужчин, домогавшихся их в центре столицы. Как выяснилось позднее, они делали это по указке блогера.

Позднее в отношении коуча возбудили уголовное дело. Суд заочно заключил Лесли под стражу. Подробности схемы тренингов секс-коуча — в материале «Вечерней Москвы».