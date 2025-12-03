«Надо сокращать»: в Госдуме встали на защиту учителей

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с инициативой сократить бюрократическую нагрузку на учителей и врачей. Как сообщает Life.ru, он предложил освободить специалистов от обязанности отвечать на запросы чиновников, если информация уже есть в открытых источниках.

По словам депутата, учителя и врачи «погрязли в бюрократической работе». Чернышов отмечает, что она действительно сократилась по линии образования, однако нагрузка остается высокой.

«Все это надо сокращать, и ответы на глупые запросы. <...> Не надо мешать людям работать», — сказал парламентарий.

Вице-спикер добавил, что ряд данных уже имеется на сайтах образовательных организаций — например, количество учеников. В таких случаях информацию нужно брать оттуда. Аналогичная схема должна действовать в больницах.

Чернышов уверен, что такие изменения снизят объем непрофильной работы для специалистов, позволив им уделять больше времени на прямые обязанности.