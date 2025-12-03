Верховный суд потребовал кассацию в деле о квартире Долиной

Верховный суд запросил материалы дела оспаривания сделки с квартирой певицы Ларисы Долиной.

Об этом рассказала адвокат покупательницы недвижимости Полины Лурье Светлана Свириденко.

— Верховный суд истребовал в кассации дело, — сказала юрист. Она отметила, что это может свидетельствовать о том, что судья Верховного суда обнаружила нарушения в решениях нижестоящих инстанций. Теперь судья планирует более тщательно изучить дело, прежде чем передать его на рассмотрение судебной коллегии Верховного суда. Это также подразумевает возможность пересмотра дела, передает РИА Новости.

Утром, 3 декабря, также стало известно, что суд проверит жалобу защиты Полины Лурье на решения нижестоящих судов, которые признали недействительной сделку купли-продажи квартиры народной артистки.

За день до этого в Верховный суд также обратилась председатель комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. По ее словам, основная проблема в ситуации со «схемой Долиной» состоит в том, что этот случай стал судебным прецедентом.

Утром 27 ноября Второй кассационный суд не удовлетворил жалобу Полины Лурье и подтвердил право собственности Ларисы Долиной на квартиру в Хамовниках. Заседание, посвященное жалобе, прошло в закрытом режиме. Из-за произошедшего в стране появился «эффект Долиной». Что это за феномен и как он изменил рынок недвижимости, разбиралась «Вечерняя Москва».