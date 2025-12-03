Гоблин отреагировал на скандал вокруг Долиной известной цитатой

Российский блогер и переводчик Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, отреагировал на скандал вокруг певицы Ларисы Долиной, по решению суда вернувшей права на квартиру, которую она продала за наличные, а затем передала их мошенникам; при этом покупательница осталась и без денег, и без жилья.

О ситуации он порассуждал в эфире радио Sputnik, запись доступна в соцсети «ВКонтакте».

«Деньги надо отдать. Человек, который заплатил [за квартиру], должен быть с деньгами», — констатировал Пучков.

Он добавил, что из-за этого случая многие россияне могут последовать примеру Долиной и начать обращаться в суды после сделок с недвижимостью.

Также блогер назвал несправедливым и предвзятым решение суда.

«Все животные равны, но некоторые — равнее», — процитировал Гоблин роман британского писателя Джорджа Оруэлла (настоящее имя — Эрик Артур Блэр) «Скотный двор».

Переводчик также подчеркнул, что случившееся сильно ударило по репутации певицы.

Ранее телеведущая и блогерша Ксения Бородина заступилась за Долину. Она заявила, что насмешки над артисткой могут довести ее до сердечного приступа.

Появились неожиданные подробности в деле с квартирой Долиной

Россияне обрушились с критикой на Долину в сети после того, как суд принял решение оставить певице квартиру, которую у нее приобрела покупательница Полина Лурье за 112 миллионов рублей. Певица утверждает, что отдала полученные от сделки деньги мошенникам. При этом покупательнице деньги не вернули.