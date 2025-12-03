Акулова предложила повысить штрафы за жестокое обращение с животными

В России необходимо повысить штрафы для людей, которые издеваются над животными и выкидывают их в мусорные баки. С таким предложением в среду, 3 декабря, выступила генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова в своем Telegram-канале.

© Вечерняя Москва

Руководить столичного зоосада прокомментировала инцидент, произошедший в Люберцах: там женщина выкинула собаку породы корги в мусорный контейнер, после чего уехала.

По словам Акуловой, животное — это не вещь, его нельзя выбрасывать в мусорку, когда оно стало неудобным. В итоге собаку отыскали неравнодушные люди, они позаботились о ней и нашли новых хозяев.

— Необходимо повышать штрафы до действительно ощутимых размеров и вводить обязательную пожизненную идентификацию всех домашних животных. Это позволит не только привлекать к ответственности, но и препятствовать самому факту безнаказанного «избавления» от питомца, — добавила Акулова в публикации.

Собака оказалась на улице 1 декабря. Животное использовали для производства щенков и для продажи. Позже появились кадры, демонстрирующие, как женщина на машине отказывается от пса, оставляя его у мусорных контейнеров.