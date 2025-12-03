В российском городе приостановили учебу в 85 классах по одной причине

В Санкт-Петербурге приостановили учебу в 85 классах в школах и детских садах по одной причине. Как рассказали «Фонтанке» в городском комитете образования, на эту меру пришлось пойти из-за распространения острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ).

До этого в Роспотребнадзоре по Петербургу и Ленобласти объявили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом в городе выросла за неделю на 23 процента. Там отметили, что эпидемические пороги не были превышены.

До этого Роспотребнадзор опроверг сообщения о новом необычном вирусе в Москве.

Тогда горожане сетовали на вирус с неожиданным симптомом в виде сильной боли в ушах.

В санитарной службе заверили, что ее специалисты постоянно проводят эпидемиологический мониторинг, и каких-либо нетипичных новых патогенов не выявлено.