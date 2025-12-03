Раскрыта причина смерти бывшей жены Ефремова Ксении Качалиной

Причиной смерти актрисы Ксении Качалиной стала острая сердечная недостаточность. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По информации канала, тело артистки пролежало в квартире несколько дней — на нем появились трупные пятна. Точная дата смерти актрисы не указывается.

Ранее стало известно, что 2 декабря тело Качалиной обнаружил бывший муж, актер Михаил Ефремов: он приехал навестить ее вместе с сыном. Гостям пришлось вскрывать замки — квартира была сильно захламлена, света в жилище не было. В последний раз они общались с Качалиной около двух недель назад.

Раскрыты жуткие подробности смерти актрисы Качалиной: тело нашел Михаил Ефремов

Качалиной было 54 года. Она известна ролями в картинах «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья». Для Ефремова она была четвертой женой, в браке у них родилась дочь Анна-Мария.