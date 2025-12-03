Подростки завалили Мизулину обращениями после сбоя в Roblox

Подростки завалили главу Лиги безопасного интернета Екатерину Мизулину обращениями после того, как в России перестала работать игровая онлайн-платформа Roblox. Снимки сообщений она опубликовала в Telegram-канале.

Напомним, что Roblox перестал открываться в среду, 3 декабря. Жалобы на работоспособность площадки начали появляться примерно с 11:00 мск. Причины возникшего сбоя пока неизвестны.

На опубликованных скриншотах десятки дети жалуются, что Roblox не загружается, и просят Мизулину уточнить, заблокировали ли его в России.

«Массовый сбой очень пугает», «Разблокируйте пожалуйста Roblox», — пишут подписчики главы Лиги безопасного интернета.

Ранее депутат Госдумы Антон Немкин заявлял, что на платформе высок риск контактов детей со злоумышленниками, поскольку даже введенные возрастные проверки не предотвращают подобное общение. Роскомнадзор же указывал, что в Roblox есть контент, который не подходит для несовершеннолетних, а также заявлял о рисках вовлечения подростков в противоправную деятельность.