Раскрыты жуткие подробности смерти актрисы Качалиной: тело нашел Михаил Ефремов

Актер Михаил Ефремов нашел мертвой свою бывшую жену Ксению Качалину. Об этом сообщает SHOT.

По данным канала, Ефремов приехал проведать актрису вместе с сыном вчера днём. Дверь им не открыли, и они были вынуждены вскрыть замки.

Войдя в квартиру, они обнаружили, что в ней нет света, а помещение сильно захламлено. Тело Качалиной лежало возле кровати.

Сначала Ефремов с сыном попытались провести реанимацию, но безуспешно. После этого они вызвали скорую помощь и полицию. Последний раз они общались с ней около двух недель назад.

Ксении Качалиной было 54 года. Она известна по ролям в сериалах «Марш Турецкого» и «Романовы: Венценосная семья». По имеющейся информации, актриса сильно злоупотребляла алкоголем. О ее смерти стало известно накануне.