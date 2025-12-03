Россиян предупредили о необходимости перевыпуска «Пушкинской карты»

Россиянам необходимо перевыпустить «Пушкинскую карту» — 1 января 2026 года официальным оператором программы станет банк ВТБ. Об этом в среду, 3 ноября, сообщили в Почта Банке.

Так, до 28 декабря необходимо подать заявление о перевыпуске «Пушкинской карты».

Сама карта будет действовать до 15:00 по московскому времени 31 декабря.

— Запланируйте покупку билетов на новогодние праздники заранее. С 15:00 по московскому времени 31 декабря до 15:00 по московскому времени 1 января выпуск карты и покупка билетов будут недоступны в связи с переключением программы на ВТБ, — добавили в пресс-службе.

Благодаря «Пушкинской карте» столичные школьники смогли посетить большое количество театров и кинотеатров, где им открылись современные произведения, рассказала учитель Марьинской школы № 1566 памяти Героев Сталинградской битвы Елена Чикина.

Депутат Госдумы Яна Лантратова, в свою очередь, предложила запустить карту «Серебряный возраст», которая по аналогии с «Пушкинской картой» позволит женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60 лет бесплатно посещать культурные мероприятия.