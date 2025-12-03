В Благовещенске 20 домов и шесть тысяч жителей остались без тепла

В Благовещенске в районе Студенческой, 34, произошел порыв теплосети, из-за чего без отопления остались 20 домов, в которых живут более шести тысяч человек. Об этом сообщает прокуратура Амурской области.

© Российская Газета

Помимо домов без тепла остались три объекта социальной инфраструктуры.

Прокуратура намерена оценить исполнение требований законодательства при эксплуатации и содержании сетей теплоснабжения и соблюдению прав граждан на бесперебойное предоставление коммунальной услуги.

Кроме того, надзорный орган держит на контроле восстановление подачи теплоснабжения.