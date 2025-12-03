Журналист обратил внимание на разницу во внешнем виде Уиткоффа на встрече с РФ и Украиной

Журналист британского издания Financial Times Стивен Миллер на своей странице в соцсети Х указал на разницу во внешнем виде и поведении спецпредставителя Стивена Уиткоффа на переговорах с Украиной и Россией.

По его словам, Уиткофф на переговорах с украинской делегацией в Майами выглядел «небрито и неряшливо». Кроме того, он избегал зрительного контакта и не улыбался другой стороне.

«Стив Уиткофф, сидящий напротив Путина: улыбающийся, чисто выбритый, внимательный. Он говорит, что у него была «прекрасная прогулка» по Москве, которую он назвал «великолепным городом» в беседе с Путиным», — указал Миллер.

Накануне поздно ночью в Кремле завершились переговоры президента России Владимира Путина со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и его зятем Джаредом Кушнером. Стороны не смогли найти компромисс по американскому мирному плану.

Отменены переговоры Зеленского с Уиткоффом и Кушнером

Помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что главным камнем преткновения остается территориальный вопрос. Во встрече также участвовал спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев, он назвал переговоры продуктивными.