Мальчик, пострадавший от СВУ в Подмосковье, пришел на тренировку после выписки

10-летний Глеб, пострадавший при взрыве самодельного взрывного устройства в Красногорске, посетил первую тренировку после выписки из больницы.

© Вечерняя Москва

Об этом в среду, 3 декабря, сообщили в Telegram-канале Mash.

— 10-летний Глеб всего четыре дня назад вышел из лечебницы, но уже пришел в зал. Сначала хотел просто посмотреть на ребят, а в итоге сам встал на ковер. Тренеры рады. Сказали, теперь ребенок будет заниматься бесплатно, — говорится в публикации.

Мальчик пока не посещает школу. Он занимается удаленно. С написанием домашнего задания Глебу помогает его мама.

Мальчику оторвало пальцы на правой руке, когда он поднял 10-рублевую купюру на Пионерской улице. Под ней находилось СВУ, начиненное тротилом. Мальчика доставили в больницу, где врачи провели ему операцию. В итоге ребенок остался лишь с мизинцем на правой руке. 28 ноября Глеба выписали из больницы. Ситуация с пострадавшим ребенком не осталась без внимания президента России Владимира Путина. Глава государства позвонил мальчику и пожелал ему скорейшего выздоровления.