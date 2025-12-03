Правду стало искать сложнее, но ищут чаще: как россияне учатся жить в эпоху фейков. Исследование Rambler&Co

Медиахолдинг Rambler&Co решил подвести своеобразные итоги года в сфере цифровой гигиены и спросил интернет-пользователей, насколько в 2025 увеличилось количество недостоверной информации и сработала ли против нее масштабная образовательная кампания.

© Нейросеть

Большинство респондентов (56%) отметили кратный прирост фейков за последний год. В то же время 13% заявили, что стали сталкиваться с ними реже, поскольку научились лучше фильтровать информацию. На том же уровне проблему ощущают 11%, а пятая часть (20%) признались, что не следят за подобным вовсе.

При обнаружении подозрительной информации 53% опрошенных предпочитают проверять ее в нескольких источниках. При этом 35% просто игнорируют сомнительные сообщения. 7% чаще всего пропускают «тревожные сигналы». Сначала верят, а потом уточняют детали 4%. И лишь 1% пытаются подтвердить информацию у друзей или в чатах, что указывает на кризис доверия к личным мнениям.

Россияне оценили меры борьбы с фейками. По мнению почти четверти (23%) опрошенных, прогресс есть, хотя дезинформации по-прежнему слишком много. Еще 20% считают, что ничего не изменилось, а 15% не задумываются об этом. Только 9% уверены, что ситуация стала лучше, и при этом 33% убеждены: отличить правду от вымысла сейчас стало даже сложнее.

Эффективность методов разоблачения тоже вызывает дискуссии. Самыми результативными респонденты считают подробные разборы в СМИ – их отметили 28%. Комментарии экспертов и официальных источников выбрали четверть (25%) опрошенных. Ничего из предложенного не работает для 27%. Короткие посты в соцсетях считают действенными 7%, спецрубрики в медиа – 8%, а видеоразборы – 5%.

Ответственность за борьбу с фейками россияне распределяют между государством и самими пользователями. Так, 35% уверены, что важно личное внимание к источникам информации, а 33% возлагают ключевую роль на государственные структуры. Независимым фактчекерам и СМИ доверяют 26%, а платформам и соцсетям – 6%.

Объяснять близким, что определенная информация может быть фейком, приходится регулярно 37% респондентов. Еще 24% делают это время от времени, 26% – только в очевидных случаях. Не занимаются подобным 12%, а 1% признались, что это им обычно требуются объяснения, где тут фейки.

Опрос проходил на ресурсах медиахолдинга Rambler&Co с 20 по 27 ноября 2025 года, охват составил 51 381 интернет-пользователь.