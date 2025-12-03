Российский блогер и дизайнер Артемий Лебедев призвал две категории людей не получать высшее образование. Об этом он порассуждал в выпуске шоу «Ответошная», доступном в соцсети «ВКонтакте».

Лебедев признался, что считает высшее образование переоцененным.

«Люди типа меня — дизайнеры — или люди, которые что-то пишут, блогеры, или там жопой трясут — высшее образование здесь не нужно, здесь нужно что-то другое. Надо иначе свои навыки прокачивать», — отметил он.

При этом, по мнению дизайнера, в некоторых случаях высшее образование все-таки необходимо. Он объяснил, что оканчивать вузы и проходить строгий профессиональный отбор нужно врачам, архитекторам и инженерам.

