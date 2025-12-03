Исследователь группы Дятлова назвал ошибку бесследно пропавших Усольцевых

Исследователь группы Дятлова Евгений Буянов в беседе с aif.ru указал, что семья Усольцевых допустила ключевую ошибку. По его словам, в экстремальной обстановке необходимо сохранять холодную голову и придерживаться понятного линейного ориентира — например, русла реки.

По словам специалиста, любой поток в итоге выводит к крупной воде, а там, как правило, есть населенные места. Он добавил, что в нестандартной ситуации путешественники, похоже, поддались панике, и именно это, по его мнению, стало решающей ошибкой.

Также эксперт отметил, что тайны гибели группы Дятлова и исчезновения семьи Усольцевых объединяет одно — цепочка неверных решений, наложившаяся на природные процессы. В случае с туристами на перевале ключевым стало то, что лагерь был разбит в зоне риска, что и привело к сходу лавины, подчеркнул собеседник. Группа сама создала условия для опасного происшествия, выбрав неподходящее место для стоянки вместо безопасного лесного массива, добавил он.

Сын раскрыл тайну исчезновения Усольцевых: "Ждите, когда все стихнет…"

28 сентября в горном районе Кутурчинского Белогорья (Красноярский край) перестала выходить на связь семья Усольцевых: предприниматель Сергей Усольцев, его жена Ирина, их маленькая дочь Арина (5 лет). Поисковые мероприятия, которые ведутся активно, пока не привели к их обнаружению. Исчезновение семьи вызвало множество слухов.

Буянов подчеркивает, что в критических ситуациях люди нередко совершают хаотичные, саморазрушительные поступки, которые могут стоить им жизни. Среди таких реакций он выделяет феномен «парадоксального раздевания» — состояние, при котором замерзающий человек начинает снимать с себя одежду, ускоряя гибель. По его словам, подобный эффект наблюдался и у группы Дятлова: двоих участников нашли практически раздетыми, лишь в нижнем белье.

Буянов считает, что криминальные версии маловероятны из-за отсутствия явного мотива. Также следует учитывать риск нападения диких животных, особенно медведей, которые в сентябре еще не впадают в спячку, отметил он.