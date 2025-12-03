Россияне стали массово обращаться в травмпункты после падений на скользких тротуарах

В Новосибирске резко возросло количество травм, полученных из-за гололеда. По данным спикера городского совета Дмитрия Асанцева, с 6 по 19 ноября в травмпункты города обратились 860 человек, пострадавших от падений на улицах.

Представленная цифра не является полной. Как подчеркнул Асанцев на сессии 3 декабря, эта статистика не учитывает тех, кто напрямую попали в больницы скорой помощи, минуя травмпункты.

Показатели текущего года значительно превышают прошлогодние. За аналогичный период 2024 года с переломами и вывихами, полученными на льду, в медучреждения поступили 404 человека.

Особую опасность гололед представляет для пожилых людей.

«Как правило, это перелом шейки тазобедренного сустава. Для пожилых людей эта травма крайне серьезная. После нее люди, как правило, не восстанавливаются», - отметил спикер.

Проблема связана с качеством уборки улиц. Из-за неудовлетворительной работы коммунальных служб прокуратура уже вносила представление мэру города Максиму Кудрявцеву.