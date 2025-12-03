Власти российского города ввели масочный режим и отменили массовые мероприятия

Власти Благовещенска вводят новые ограничительные меры для сдерживания распространения инфекций. Решение принято на фоне значительного роста заболеваемости ОРВИ и другими респираторными заболеваниями, особенно среди детского населения. Об этом пишет тг-канал Amur Mash.

С завтрашнего дня в городе вводится обязательный масочный режим. Данное ограничение будет действовать на протяжении двух недель.

Масочный режим будет обязателен для посещения всех общественных учреждений. Появляться в спортивных, культурных и образовательных организациях можно будет только в средствах индивидуальной защиты органов дыхания.

Кроме того, на этот период отменяются все массовые мероприятия. Руководители учреждений также обязаны усилить контроль за соблюдением санитарных норм.

Особое внимание уделят работе бактерицидных рециркуляторов воздуха. Администрации организаций должны обеспечить их бесперебойную работу для обеззараживания помещений.